Vendas no varejo dos EUA superam as expectativas em novembro

As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em novembro, em meio a uma aceleração nas compras de veículos automotores, o que é consistente com o forte impulso subjacente da economia no final do ano.

As vendas no varejo aumentaram 0,7% no mês passado, após um ganho revisado para cima de 0,5% em outubro, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas no varejo, que são em sua maioria mercadorias e não são ajustadas pela inflação, avançariam 0,5% depois de um aumento de 0,4% relatado anteriormente em outubro.

As estimativas variaram de uma queda de 0,1% a um salto de 1,0%. A resiliência do mercado de trabalho, caracterizada por demissões historicamente baixas e forte crescimento salarial, está sustentando os gastos dos consumidores e mantendo a expansão econômica no rumo certo.

As contas sólidas das famílias também estão impulsionando os gastos, assim como suas poupanças.

O sólido aumento nas vendas no varejo ocorreu apesar do feriado tardio do Dia de Ação de Graças, que empurrou a Cyber Monday para dezembro, e foi consistente com um forte início da temporada de compras de fim de ano. Isso também ocorreu apesar de um fator sazonal menos favorável, o modelo que o governo usa para eliminar as flutuações sazonais dos dados.

Autoridades do Federal Reserve iniciam nesta terça-feira dois dias de reuniões de política monetária e a expectativa é de que cortem a taxa de juros em 25 pontos-base na quarta-feira, a terceira redução nos custos de empréstimos desde que o banco central dos EUA iniciou seu ciclo de afrouxamento em setembro.

As vendas no varejo fortes somaram-se às leituras mais aquecidas da inflação nos últimos meses, sugerindo que o Fed poderia pausar os cortes nos juros em janeiro. As políticas planejadas pelo novo governo do presidente eleito Donald Trump, incluindo tarifas sobre importações e deportações em massa de imigrantes sem documentos, também são vistas como um complicador para o banco central.

A taxa de juros de referência do banco central dos EUA está atualmente na faixa de 4,50% a 4,75%, tendo sido elevada em 5,25 pontos percentuais entre março de 2022 e julho de 2023.

As vendas no varejo excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentação aumentaram 0,4% no mês passado, após uma queda não revisada de 0,1% em outubro. Essa medida corresponde mais de perto ao componente de gastos do consumidor do Produto Interno Bruto.