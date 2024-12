Ucrânia mata general russo em Moscou a quem acusa de crimes com armas químicas

Por Andrew Osborn e Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - Um general russo de alto escalão acusado pela Ucrânia de ser responsável pelo uso de armas químicas contra as tropas ucranianas foi assassinado em Moscou pelo serviço de inteligência ucraniano SBU na manhã de terça-feira.

O tenente-general Igor Kirillov, que era chefe das tropas de proteção nuclear, biológica e química da Rússia, foi morto do lado de fora de um prédio de apartamentos junto com seu assistente quando uma bomba escondida em uma scooter elétrica explodiu, disse o Comitê Investigativo da Rússia, que investiga crimes graves.

Uma fonte do SBU confirmou à Reuters que a agência de inteligência ucraniana está por trás do ataque. "A liquidação do chefe das tropas de proteção contra radiação e produtos químicos da Federação Russa é trabalho do SBU", afirmou a fonte.

A fonte disse que uma scooter contendo explosivos foi detonada, matando Kirillov e seu assessor, quando eles estavam na entrada de uma casa em Ryazansky Prospekt, em Moscou.

Kirillov, de 54 anos, é o oficial militar russo mais graduado a ser assassinado dentro da Rússia pela Ucrânia, e seu assassinato provavelmente levará as autoridades russas a revisar os protocolos de segurança para a alta cúpula do Exército e a encontrar uma maneira de vingar sua morte.

O ex-presidente Dmitry Medvedev, agora uma autoridade sênior de segurança russa, declarou, segundo a agência de notícias estatal RIA, que a liderança militar e política da Ucrânia agora enfrenta uma vingança iminente pelo assassinato de Kirillov.

Moscou considera a Ucrânia responsável por uma série de assassinatos de alto nível em seu território, com o objetivo de enfraquecer o moral e punir aqueles que Kiev aponta como culpados de crimes de guerra. A Ucrânia, que afirma que a guerra da Rússia contra ela representa uma ameaça existencial ao Estado ucraniano, deixou claro que considera esses assassinatos seletivos como uma ferramenta legítima.

Fotografias e vídeo da Reuters do local mostraram uma entrada destruída de um prédio de apartamentos com tijolos enegrecidos por bombas e as portas penduradas nas dobradiças e o que pareciam ser dois corpos deitados sob folhas de plástico preto na neve.

Os investigadores disseram que abriram um processo criminal para investigar o assassinato de dois militares. Fontes policiais disseram à mídia russa que provavelmente será aberto um caso de terrorismo.

A Rússia nega as alegações ucranianas de que usa armas químicas no campo de batalha. Kirillov, que era casado e tinha dois filhos, às vezes era mostrado na TV estatal dando instruções no Ministério da Defesa, nas quais acusava a Ucrânia de violar os protocolos de segurança nuclear ou o Ocidente de vários supostos crimes.

Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, prestou homenagem a Kirillov, dizendo que ele trabalhou "destemidamente" pela "Pátria Mãe" para expor o que ela disse serem os crimes relacionados a armas químicas e outros crimes do Ocidente e o que Moscou afirma serem encobrimentos na Síria e em outros lugares.

(Reportagem da Reuters em Moscou; Reportagem adicional de Tom Balmforth em Londres e Lidia Kelly em Melbourne)