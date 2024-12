The Best: para Fifa, Vini Jr. é o melhor jogador do mundo em 2024

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo e recebeu o prêmio The Best em cerimônia realizada nesta terça-feira (17) em Doha, no Catar. Vini é o primeiro brasileiro a receber o prêmio desde 2007, quando o meia Kaká foi o escolhido.

"Não sei nem por onde eu posso começar, porque era tão distante que parecia impossível chegar até aqui", disse o jogador ao receber o prêmio. "Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza, do crime, e poder chegar aqui é algo muito importante para mim. Eu estou fazendo por muitas crianças que acham que tudo é impossível, mas que podem chegar até aqui", acrescentou.

Vini Jr. marcou 24 gols e deu 11 assistências entre todas as competições na temporada passada. Além disso, comandou o Real Madrid no 15º título do clube na Liga dos Campeões e agora se prepara para enfrentar o Pachuca na final da Copa Intercontinental, que será disputada nesta quarta-feira em Doha.

O atacante brasileiro, vítima de racismo há anos nos gramados, era o favorito para ganhar o troféu Bola de Ouro da revista France Football, no final de outubro, mas o prêmio da temporada 2023/2024 foi para as mãos do espanhol Rodri, do Manchester City, contrariando muitas expectativas.

Vítima de memes devido às suas falhas durante seus primeiros anos na Europa, o astro brasileiro foi lapidando seu futebol durante as seis temporadas e meia em Madri, tornando-se líder em campo do gigante 'merengue', seis vezes campeão europeu na última década.

O jogador de 24 anos chamou rapidamente a atenção do mundo do futebol durante seus primeiros passos no Flamengo. Sua habilidade com os pés aliada à velocidade avassaladora anunciavam que ele seria um diamante a ser lapidado, e foi o Real Madrid que optou pelo jovem, contratado em 2017 por 46 milhões de euros (cerca de R$ 293,7 milhões pela cotação atual). Vinícius ficou mais um ano no Flamengo e desembarcou na capital espanhola em julho de 2018.

Aos 38 anos, Marta conquista troféu

Além de Vini, outros brasileiros foram premiados na cerimônia do The Best.

Marta, atualmente no Orlando Pride, recebeu o prêmio que leva seu nome pelo gol mais bonito do futebol feminino, categoria criada pela Fifa este ano.

O volante Thiago Maia, do Internacional, levou o prêmio Fair Play em reconhecimento à sua atuação em resgates durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano.

E o menino Guilherme Gandra Moura, de dez anos, foi eleito o Torcedor do Ano. Mais conhecido como Gui, o torcedor mirim do Vasco sofre de epidermólise bolhosa, uma doença rara que causa feridas na pele e afeta o crescimento, e foi reconhecido por sua história de força e inspiração.

Os prêmios The Best da Fifa são votados por torcedores, treinadores, jogadores e jornalistas.

Com AFP