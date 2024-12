Testamos a Riô Skinlab, marca que chega com foco na pele das brasileiras

Uma marca de skincare com tecnologia de ponta que concorre com gigantes como Vichy e Skinceuticals, mas com foco na pele de consumidores brasileiros. Essa é a proposta da Riô SkinLab, marca Suíço-Brasileira que tem pesquisa e inovação voltadas exclusivamente para as demandas de nós, que vivemos o clima e o estilo de vida dos trópicos.

Em um mercado de beleza onde marcas internacionais ainda são as mais famosas, a marca brasileira traz formulações especiais, já que o clima daqui é muito diferente da Europa e da Ásia. Segundo a Riô, os produtos são pensados para quem vive aqui e tem rotinas frenéticas de exposição ao sol, treino, esportes, ar-condicionado, banhos frequentes, suor e poluição.

O Guia de Compras UOL experimentou alguns produtos da linha por um mês e conta: vale a pena mesmo?

O sérum promete hidratação e controle da oleosidade, além de redução da produção de gordura e da ação contra cravos e espinhas, além de melhorar a aparência dos poros dilatados.

Sérum Oil Control, Riô Skinlab Imagem: Arquivo pessoal

O que eu gostei

Tamanho: Ele tem 60ml, enquanto a maioria dos hidratantes faciais que uso tem 30ml. Ou seja, o dobro.

Sensorial: É um sérum ultra levinho, do tipo que você passa e nem sente que tem nada na pele, ele some.

Absorção rápida: O tempo de absorção é muito rápido, em menos de um minuto a pele já está seca.

Controle de oleosidade 10/10: Para mim, esse é o fator campeão neste produto. Mesmo em dias bem quentes no Rio de Janeiro, ele realmente controlou muito bem a oleosidade da pele do meu rosto por várias horas.

Pontos de atenção

Não acho que foi um ponto negativo, mas não percebi grandes diferenças na redução dos poros.

O produto promete a combinação de 7 peptídeos para tratar a região dos olhos. Menos rugas, linhas de expressão, olheiras e bolsas, mais firmeza e hidratação.

Sérum Antirrugas Olhos, Riô Skinlab Imagem: Arquivo pessoal

O que eu gostei

Tamanho: Ele vem em uma embalagem de 30 ml, o que é o dobro do tamanho que cremes para a área dos olhos costumam ter.

Hidratação: O creme é potente e realmente deixa a área dos olhos super hidratada e firme, sem sensação de inchaço, mesmo em noites em que dormi pouco.

Pontos de atenção

Textura: Essa textura não foi das que mais me agradou para a área dos olhos. Achei ele um pouquinho pegajoso, mas continuarei usando por ter curtido o resultado.

A marca diz que esse é o produto ideal para devolver luminosidade e viço à pele e que ele deve ser borrifado no rosto e no pescoço, evitando a área dos olhos.

Mist Revitalizante, Riô Skinlab Imagem: Arquivo pessoal

O que eu gostei

Refrescante demais: De longe, esse foi meu produto preferido. Achei diferente de outras brumas que já testei e senti que ele entrega um viço sem deixar aspecto oleoso e com uma sensação muito refrescante.

Bom rendimento: Uma ou duas borrifadas já funcionam bem para o rosto todo.

Sensação gostosa de pele fresca: Para aqueles dias muito quentes, ou até quando você abusou um pouco do sol, achei que ele melhora a sensação de ardência e calorão e deixa uma sensação muito gostosa de fresquinho, quase um pós-banho.

Pontos de atenção

Realmente não deve ser passado no olho. Em um dos usos não segui essa recomendação e senti uma leve ardência, mas o descuido foi meu e a sensação passou bem rápido.

Quem pode gostar dessa linha?

A marca afirma também que o público negro é totalmente contemplado pela ação de suas fórmulas — como é de se esperar de uma marca voltada para o público nacional. Thales Bretas, dermatologista da Riô, explica.

As fórmulas são eficazes em todos os fototipos. Porém, peles negras têm mais pré-disposição à hiperpigmentação. Portanto, produtos não fotossensibilizantes e que não irritam a pele são essenciais. Além disso, o ressecamento pode deixar a pele negra com aspecto craquelado, acinzentado e descamativo, o que exige uma fórmula mais emoliente, mas que não deixa a pele melada ou grudenta.

Quem investe em produtos de skincare de alta tecnologia não vai se decepcionar. Apesar de não serem produtos baratos, se comparados às marcas com as quais eles concorrem, a Riô têm preços bem mais acessíveis e entregam resultados tão bons quanto, na minha opinião.

Tenho diversos produtos da Vichy e alguns da Skinceuticals, e para mim, a marca não deixou a desejar. Vale o investimento.

