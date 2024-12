Terremoto de magnitude 7,4 atinge Vanuatu; ONU relata 6 mortes não confirmadas

Por Alasdair Pal e Kirsty Needham

WELLINGTON (Reuters) - Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a capital de Vanuatu, Porto Vila, nesta terça-feira, e a Organização das Nações Unidas relatou seis mortes não confirmadas e disse que dois reservatórios e um hospital foram danificados.

A emissora estatal VBTC mostrou imagens de veículos esmagados sob os escombros de edifícios que desabaram e pedras espalhadas por uma rodovia. Imagens de drones mostraram deslizamentos de terra perto de um terminal marítimo.

Segundo a Nova Zelândia, as redes de comunicação no arquipélago do Pacífico estavam fora do ar.

A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, disse que houve danos significativos e que a Austrália estava se preparando para enviar assistência, incluindo equipes de busca e resgate urbano e equipes médicas de emergência na quarta-feira.

O aeroporto internacional de Porto Vila foi fechado, informou o Alto Comissariado de Vanuatu em Camberra.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários estimou que 116.000 pessoas foram afetadas pelo terremoto. Disse que houve seis mortes não confirmadas e danos aos dois principais reservatórios de água.

A estrutura do hospital em Porto Vila foi afetada. A sala de cirurgia não estava funcionando e tendas de triagem foram montadas do lado de fora para administrar o fluxo de pacientes, informou em um comunicado.

A Reuters não conseguiu confirmar imediatamente números de vítimas, pois as interrupções nas comunicações dificultaram o contato com as autoridades de Vanuatu para comentários.