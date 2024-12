Secretário de Haddad diz ser preciso encontrar "meio do caminho" para aprovar pacote fiscal sem desidratação

BRASÍLIA (Reuters) - É preciso encontrar um "meio do caminho" que viabilize a aprovação no Congresso Nacional dos projetos que compõem o pacote de contenção de gastos do governo federal sem desidratá-los, disse o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, nesta terça-feira.

"Do ponto de vista do impacto dos números, eu acho que a gente não vai ver grandes impactos em redução do número. De qualquer forma, a gente precisa aprovar os projetos. A gente precisa achar o meio do caminho aí sem desidratação, mas que seja factível para aprovação. Esse é o esforço que eu tenho feito", disse em entrevista a jornalistas após reunião com a bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado.

Durigan afirmou que tem se reunido com os relatores das três matérias encaminhadas ao Congresso -- um projeto de lei, um projeto de lei complementar e uma proposta de emenda à Constituição -- e reforçou que as medidas não estão desidratadas. Segundo ele, eventuais ajustes que estão sendo feitos são apenas "conceituais".

"O pacote não está desidratado. Eu lembro que antes, poucos dias antes do anúncio das medidas, a gente foi olhar alguns relatórios de instituições financeiras sérias, com quem a gente dialoga, e eles diziam isso: um pacote que trouxesse algo como 70 bilhões de reais em dois anos seria um pacote razoável. Foi o que nós apresentamos, um pacote de algo como 70 bilhões de reais em dois anos", disse.

Questionado sobre a decepção dos mercados financeiros com o pacote e seus efeitos nos ativos brasileiros, sobretudo nas fortes altas do dólar, o secretário afirmou que a área econômica do governo está disposta a dialogar para entender a razão por trás das reações negativas ao conjunto de medidas e a divergência de opiniões em relação as estimativas da Fazenda.

"O que a gente está garantindo no Congresso é que esse pacote que a gente vem trabalhando há muito tempo, ele seja mantido dentro dessa mesma ordem de grandeza, sem desidratação. Espero que a gente consiga isso e demos sinalizações melhores aí para o mercado também", afirmou.

Segundo o secretário, a liderança do PT e do governo no Senado estão dispostos a tratar dos textos assim que saírem da Câmara dos Deputados.

