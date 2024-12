Rehn diz que velocidade e escala dos cortes de juros pelo BCE serão decididas em cada reunião

HELSINQUE (Reuters) - O membro finlandês do Banco Central Europeu, Olli Rehn, disse nesta terça-feira que a inflação da zona do euro está se estabilizando mais claramente na meta de 2% do BCE e que isso ajuda a preparar o terreno para uma nova redução da taxa de juros.

"A direção de nossa política monetária está agora clara", disse Rehn, membro do Conselho do BCE, em um comunicado do Banco da Finlândia, do qual ele é presidente.

"A velocidade e a escala dos cortes nos juros serão determinadas em cada reunião com base nos dados recebidos e em uma análise abrangente", disse Rehn.

A incerteza sobre a política comercial está pesando sobre as perspectivas econômicas de curto prazo, e os riscos são negativos, mas a Europa deve estar preparada para enfrentar conflitos comerciais com os Estados Unidos, acrescentou.

"A negociação é preferível, e a posição de negociação da UE pode ser fortalecida ao demonstrar antecipadamente que está pronta para tomar contramedidas se os Estados Unidos ameaçarem a Europa com tarifas mais altas", disse Rehn.

O próprio retorno da Finlândia ao crescimento econômico será lento em 2025, sobrecarregado pelas perspectivas incertas da economia mundial, disse o banco central finlandês, ao mesmo tempo em que reiterou a previsão de uma economia em retração em 2024.

O Banco da Finlândia manteve sua estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024, de uma contração de 0,5%, e revisou para baixo sua projeção de crescimento do PIB para 2025, de 1,1% em setembro para 1%.

(Reportagem de Essi Lehto)