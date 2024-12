Produção manufatureira dos EUA sobe menos do que o esperado em novembro

WASHINGTON (Reuters) - A produção manufatureira dos Estados Unidos avançou menos do que o esperado em novembro, uma vez que o aumento da produção de veículos automotores foi parcialmente compensado pela fraqueza persistente no setor aeroespacial apesar do fim de uma greve dos trabalhadores da Boeing.

A produção nas fábricas cresceu 0,2% no mês passado, após um declínio revisado para baixo de 0,7% em outubro, informou o Federal Reserve nesta terça-feira. Economistas consultados pela Reuters previam um avanço de 0,5% na produção, após queda de 0,5% relatada anteriormente.

A produção nas fábricas diminuiu 1,0% em uma base anual. A produção havia sido afetada nos dois meses anteriores pela greve da Boeing. Embora a greve tenha terminado no início de novembro, a produção aeroespacial e de equipamentos de transporte diversos permaneceu fraca.

O setor de manufatura, que responde por 10,3% da economia, continua a se arrastar após o agressivo aperto da política monetária pelo banco central dos EUA entre março de 2020 e julho de 2023.

No entanto, espera-se um crescimento no próximo ano em um cenário de taxa de juros mais baixa. Mas as tarifas sobre produtos importados planejadas pelo novo governo do presidente eleito Donald Trump podem aumentar os preços das matérias-primas.

A produção de veículos automotores e peças aumentou 3,5% no mês passado. A produção de equipamentos aeroespaciais e de transporte diversos caiu 2,6%, atribuída a quedas na fabricação de peças de aeronaves. Isso ocorreu depois de uma queda de 6,7% em outubro.

A produção de bens duráveis aumentou 0,7%, também impulsionada por ganhos na produção de maquinário.

A produção de bens não duráveis caiu 0,3%, pressionada por reduções na produção de vestuário e couro, bem como de produtos de petróleo e carvão e de papel.

A produção de mineração diminuiu 0,9%, depois de ter caído 0,1% em outubro. A produção de serviços públicos caiu 1,3%, já que as temperaturas anormalmente amenas pesaram sobre a demanda por serviços de eletricidade e gás natural. Isso ocorreu depois de um aumento de 1,3% em outubro.

A produção industrial caiu 0,1% no mês passado, depois de ter caído 0,4% em outubro. Em novembro, ela teve queda de 0,9% em relação ao ano anterior.

(Reportagem de Lucia Mutikani)