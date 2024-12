Polícia de São Paulo combate tráfico de anfetaminas

O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) promove, na manhã desta terça-feira (17), em São Paulo, uma das maiores operações do país contra uma quadrilha envolvida na produção de metanfetamina, droga sintética conhecida como cristal. No total, são 60 mandados de prisão e 101 ordens judiciais de busca e apreensão, que atingem 32 chineses, 17 brasileiros, quatro nigerianos, dois portugueses e um colombiano.

A chamada de Operação Heisenberg - referência a um personagem de uma série de tv que produz e vende drogas sintéticas - ocorre nas regiões central de São Paulo e metropolitana.

Drogas apreendidas

São 280 policiais envolvidos na operação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as investigações começaram este ano, sendo que seis pessoas já haviam sido presas e dois quilos de drogas apreendidos.

Ainda segundo a secretaria, os envolvidos deverão ser autuados pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e outros delitos conexos.

A operação conta com o apoio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro).