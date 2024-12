Pfizer projeta lucro e receita para 2025 em linha com o esperado pelo mercado

A Pfizer lançou nesta terça-feira, 17, suas projeções financeiras para o ano de 2025 e reafirmou previsões para o ano completo de 2024. Os números vieram praticamente em linha com o esperado pelo mercado.

Segundo a Pfizer, a receita deve registrar ganhos entre US$ 61 bilhões a US$ 64 bilhões em 2025, com os produtos relacionados a covid-19 em performance similar a observada neste ano. Analistas consultados pela FactSet previam receita de US$ 63,22 bilhões no período.

Já o lucro líquido da farmacêutica americana deve ficar no intervalo de US$ 2,80 por ação a US$ 3,00 por ação em 2025, refletindo crescimento operacional de 10% a 18% ante o ano anterior. Neste caso, a FactSet projetava lucro de US$ 2,86 por ação.

Os cálculos das projeções já consideram um "impacto desfavorável" na receita de aproximadamente US$ 1 bilhão, devido a possível reformulação do programa Medicare, afirmou a Pfizer.

Para 2024, as projeções foram mantidas para receita na faixa de US$ 61 bilhões a US$ 64 bilhões, e para lucro ajustado por ação de US$ 2,75 a US$ 2,95.