Pelo menos 34 morrem por ciclone Chido em Moçambique, diz agência da ONU

MAPUTO (Reuters) - Pelo menos 34 pessoas morreram pelo ciclone Chido em Moçambique desde que ele atingiu a terra firme no domingo, informou a agência humanitária da ONU Ocha na terça-feira, citando dados da agência de desastres do país do sul da África.

A pequena ilha francesa de Mayotte sofreu o maior impacto da tempestade, e acredita-se que centenas ou até milhares de pessoas tenham morrido lá antes de atingir Moçambique, na costa leste do sul da África.

"Em 17 de dezembro de 2024, estimava-se que um total de 174.158 pessoas haviam sido afetadas, com 34 pessoas mortas e 319 feridas", disse a Ocha em um comunicado, citando o instituto de desastres naturais de Moçambique.

(Por Nellie Peyton e Bhargav Acharya)