Papéis de bancos e petróleo derrubam ações europeias para menores níveis em duas semanas

Por Sruthi Shankar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O índice europeu STOXX 600 caiu para os menores níveis em duas semanas nesta terça-feira, pressionado por perdas nos papéis de bancos e energia, com investidores à espera de uma série de decisões de bancos centrais nesta semana.

O STOXX 600 fechou em queda de 0,42%, a 513,66 pontos, seu nível de fechamento mais baixo desde 2 de dezembro.

O setor de petróleo e gás caiu 1,3%, atingindo o nível mais baixo em 17 meses, com os preços do petróleo em queda depois que dados econômicos da China renovaram preocupações com a demanda. [O/R]

O setor de bancos foi outro obstáculo, com queda de 1,8%, com as instituições espanholas, como o Santander e o Sabadell, na liderança das perdas.

Embora seja amplamente esperado que o Federal Reserve realize um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na quarta-feira, o foco será o ritmo de afrouxamento no próximo ano, já que a economia dos Estados Unidos parece estar em uma base estável. Os anúncios de juros do Banco do Japão e do Banco da Inglaterra serão feitos na quinta-feira.

"Será muito importante observar o comunicado (do Fed) e a coletiva de imprensa; observe que, na última reunião, o Fed retirou a orientação futura e passou a depender dos dados", disse Naomi Fink, estrategista global chefe da Nikko Asset Management.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,81%, a 8.195,20 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,33%, a 20.246,37 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,12%, a 7.365,70 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,22%, a 34.315,24 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,62%, a 11.588,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,80%, a 6.312,23 pontos.