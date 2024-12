Papa revela que foi alvo de tentativa de atentado suicida durante visita ao Iraque em 2021

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco revelou que foi alvo de uma tentativa de atentado suicida durante sua visita ao Iraque há três anos, a primeira de um pontífice católico ao país e provavelmente a viagem ao exterior mais arriscada de seu papado de 11 anos.

Em um trecho publicado nesta terça-feira de uma futura autobiografia, Francisco disse que foi informado pela polícia, após aterrissar em Bagdá em março de 2021, que pelo menos dois suspeitos conhecidos tinham como alvo um de seus eventos planejados.

"Uma mulher cheia de explosivos, uma jovem kamikaze, estava indo para Mosul para se explodir durante a visita papal", escreveu o pontífice, de acordo com um trecho do livro publicado no jornal italiano Corriere della Sera. "E uma van também partiu a toda velocidade com a mesma intenção."

A visita de Francisco a Mosul foi um momento importante durante sua viagem ao Iraque. A segunda maior cidade do Iraque esteve sob o controle do Estado Islâmico de 2014 a 2017. O papa visitou as ruínas de quatro igrejas destruídas no local e lançou um apelo pela paz.

Durante a viagem, o Vaticano forneceu poucos detalhes sobre os preparativos de segurança para o papa. Muitos dos eventos durante sua visita, que ocorreu quando a pandemia da Covid-19 estava começando a diminuir, foram abertos apenas para um número limitado de pessoas.

Sabe-se que o Iraque enviou milhares de agentes de segurança adicionais para proteger Francisco.

O Vaticano não respondeu imediatamente a um pedido de mais detalhes sobre os novos comentários do papa.

A nova autobiografia de Francisco, intitulada "Hope" (Esperança), deve ser publicada em 14 de janeiro. O papa também publicou um livro de memórias em março deste ano.

No trecho publicado na terça-feira, Francisco afirmou que o Vaticano foi informado sobre a tentativa de assassinato pela inteligência britânica.

O papa disse que perguntou a um oficial de segurança no dia seguinte o que havia acontecido com os supostos agressores com bomba.

"O comandante respondeu laconicamente: 'Eles não existem mais'", escreveu Francisco. "A polícia iraquiana os interceptou e os explodiu".