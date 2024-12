Pais são presos por fingirem que filho tem câncer e arrecadarem doações

Um casal é acusado de fingir que o filho tem câncer para arrecadar doações por meio de financiamento coletivo na Austrália. Eles teriam levantado 60 mil dólares australianos (cerca de R$ 234 mil) e foram presos na última sexta-feira (13).

O que aconteceu

Michelle Bodzar e seu marido, Stephen Miller, são acusados de raspar a cabeça e as sobrancelhas de seu filho de seis anos. Depois, eles enfaixaram sua cabeça, o colocaram em uma cadeira de rodas e pediram doações, alegando que o filho estava com câncer no olho.

Postagem nas redes sociais de Michelle Bodzar pediu doações para o "tratamento" do menino Imagem: Reprodução/Facebook

Casal pediu as doações entre 18 de novembro e 12 de dezembro. As informações são do jornal britânico DailyMail e do portal australiano News.com.au.

Bodzar e Miller foram presos na manhã da última sexta-feira (13). Eles foram conduzidos à corte na própria sexta-feira e ambas defesas negaram as acusações.

Promotores demonstraram preocupação sobre o caso, pois "é provável que [o filho] acredite que ele tem câncer, o que lhe causará danos psicológicos". Os pais são acusados dos crimes de ato suscetível de causar dano e fraude, com penas de até sete anos de cadeia.

Michelle Bodzar, Stephen Miller e seus dois filhos, de 6 e 12 anos Imagem: Reprodução/Facebook

Além do menino de seis anos, o casal também tem uma filha, de 12 anos. Eles estão morando com parentes.

O pai das crianças solicitou ao tribunal que cumpra pena domiciliar na casa dos seus pais, sem que tenha contato com a esposa ou com os filhos. A juíza deve julgar seu pedido após a conclusão do inquérito. Ela disse que o marido parece estar "menor envolvido neste crime" do que a esposa. Miller voltará à corte no dia 20 de dezembro, enquanto Bodzar só será ouvida novamente em 6 de janeiro.