Operação da PM na Rocinha tem morte, escolas fechadas e ambulância blindada

Uma operação em busca de traficantes do Ceará deixou pelo menos um morto na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (17).

O que aconteceu

Mais de 400 policiais cumprem 34 mandados de prisão e nove de busca e apreensão. Moradores da Rocinha publicaram vídeos mostrando que os tiros foram ouvidos ainda antes do amanhecer na comunidade.

Helicóptero e ambulância blindada fazem parte do efetivo. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a operação presta apoio à Polícia Civil do Ceará.

Escolas fechadas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, ao menos oito unidades escolares foram impactadas pelas operações em curso.

Homem foi morto pela polícia. Ele foi identificado como Vitor dos Santos Lima, 24. Conhecido como "Playboy", ele seria segurança do chefe do tráfico na região, "John Wallace da Silva Viana". Vitor cumpriu pena por associação para tráfico de drogas e foi solto da prisão.

Família afirma que Vitor foi baleado no rosto mesmo desarmado. A esposa dele afirmou que policiais não permitiram que os familiares se aproximassem do corpo do homem e o advogado Alberico Montenegro contou que não havia mandado de prisão em aberto contra ele. O advogado também afirmou que os PMs não usavam câmeras corporais no momento da ação. Ao questionar sobre as câmeras e gravar o fardamento dos policiais, ele foi ameaçado de ser levado à delegacia.

Mataram meu marido sem nada na mão. O Bope entrou, matou ele lá no final da [rua] Dioneia e não querem deixar a gente pegar o corpo dele. Não querem nem deixar a gente reconhecer o corpo dele.

Esposa de Vitor, em vídeo enviado ao UOL

PMERJ não divulgou quantidade de presos até o momento. Segundo o MP, dois revólveres, 50 munições de arma de fogo e 40 tabletes de cocaína foram apreendidos.