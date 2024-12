Operação cumpre mandados contra vereadora em Teresina

Operação deflagrada nesta terça-feira (17) pela Polícia Federal investiga facções criminosas que teriam atuado para eleger, em 2024, uma vereadora de Teresina, capital do Piauí. As suspeitas são de que esse financiamento teria sido feita com dinheiro lavado pela organização criminosa.

Segundo a PF, as investigações, relacionadas à Operação Escudo Eleitoral, tiveram início logo após a divulgação dos resultados das eleições municipais deste ano, quando surgiram "indícios de estreito vínculo" entre uma possível liderança da organização criminosa e uma candidata eleita pelo PSB para o cargo de vereadora.

Quatro mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela PF em "endereços vinculados aos investigados" na capital piauiense por determinação do 1º Juízo de Garantias do Núcleo I da Justiça Eleitoral no Piauí

"A investigação apura indícios de crimes de lavagem de dinheiro, vinculados à organização criminosa, com potencial de comprometer a integridade do processo democrático, sendo investigado o financiamento de campanha eleitoral através de recursos provenientes dessa organização criminosa", informou a PF.