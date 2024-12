O ano passou voando? Entenda o que te dá essa sensação sobre o tempo

Você olha para o calendário e, de repente, já é Natal. A árvore está montada e mais um fim de ano se aproxima. Parece que o tempo passa cada vez mais rápido, não é? Mas o que realmente explica essa sensação? Será que os ponteiros do relógio estão mais velozes ou apenas mudamos a nossa percepção?

O relógio não mudou

O ritmo constante do tempo. Os minutos, horas e segundos continuam correndo no mesmo ritmo de sempre. "O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e por sua própria natureza, flui igualmente sem relação com nada de externo", já disse Isaac Newton séculos atrás - e isso obviamente, continua valendo.

A ciência também confirma que não é o tempo que encurtou. Na verdade, a cada século, os dias ficam 1,8 milissegundos mais longos. A sensação de passagem do tempo reflete o que ocorre no nosso mundo interno.

Nossa noção de tempo envolve várias áreas cerebrais, incluindo as relacionadas à memória e às emoções, além de vários neurotransmissores. Não há uma área específica responsável pela passagem do tempo, mas uma combinação de várias áreas distintas que contribuem para a nossa noção de tempo.

Como as emoções e rotina impactam a percepção do tempo

A influência das emoções. Nossas emoções alteram como percebemos o tempo. Quando estamos nos divertindo, nos envolvemos totalmente na atividade e ignoramos o horário, o que dá a sensação de que o tempo "voa". Em momentos difíceis, o efeito é o oposto: o tempo parece se arrastar.

A rotina afeta a sensação de tempo. Cuidado com a síndrome da pressa, o sentir que "não dão conta".

Impacto da tecnologia. O uso excessivo de dispositivos pode desorganizar a agenda e prejudicar a percepção do tempo. O constante bombardeio de estímulos visuais e auditivos captura a atenção e desfoca do tempo.

Adotar a consciência do momento presente pode ajudar. Tomar consciência de que podemos viver o momento presente com mais sossego é fundamental para a saúde mental.

Por que envelhecer parece acelerar o tempo? A percepção de tempo pode parecer mais curta com o passar dos anos. No entanto, estudos recentes indicam que isso está mais ligado ao estado emocional do que à idade. Pesquisadores Sylvie Droit-Volet e John Wearden apontam que uma rotina monótona, com poucos acontecimentos marcantes, faz com que os dias "passem voando".

Como usar o tempo com sabedoria

Planeje suas tarefas. Crie uma lista realista e priorize o que é essencial.

Crie uma lista realista e priorize o que é essencial. Desacelere quando possível. Evite compromissos seguidos para reduzir o estresse.

Evite compromissos seguidos para reduzir o estresse. Desconecte-se. Estabeleça limites para o uso da tecnologia e dedique tempo ao lazer.

Estabeleça limites para o uso da tecnologia e dedique tempo ao lazer. Aprecie os detalhes. Valorize momentos simples e conecte-se com o presente.

Aceitar a passagem do tempo e usá-lo de forma consciente pode trazer mais satisfação e tranquilidade. Como diz a professora de filosofia Dulce Critelli: "somos um tempo que se gasta".

Fontes: Marcelo Salvador Caetano, professor de neurociência; psicóloga Mariângela Savoia; professora Lidia Weber e psicóloga Raquel Cocenas.

*Com informações de matéria de julho de 2020