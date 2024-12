Novo medicamento para prevenção do HIV pode chegar aos países mais pobres em 2025, diz autoridade de saúde

Por Jennifer Rigby

LONDRES (Reuters) - Um novo medicamento preventivo de ação prolongada contra o HIV poderá chegar aos países mais pobres do mundo até o final de 2025 ou início de 2026, disse à Reuters uma autoridade da área global de saúde, nesta terça-feira.

A ambição é iniciar as entregas do lenacapavir, da Gilead Sciences, nesse prazo, disse Hui Yang, chefe de operações de fornecimento do Fundo Global de Combate à Aids, Tuberculose e Malária. No entanto, ela disse que muitas coisas precisam acontecer antes, inclusive o medicamento injetável receber as aprovações regulatórias de autoridades como a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla inglês) e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O lenacapavir já foi aprovado para uso como tratamento para HIV multirresistente, com custo de cerca de 42.250 dólares para o primeiro ano de terapia nos Estados Unidos. Testes clínicos realizados este ano mostraram que ele também é muito eficaz na prevenção da infecção, e a Gilead está buscando aprovações para o novo uso em todo o mundo.

"Não queremos que os países de baixa e média renda esperem, que fiquem no fim da fila" quando essas aprovações chegarem, disse Yang, mencionando uma questão de igualdade na distribuição que tem atormentado a luta contra o HIV há décadas.

Para evitar isso, o Fundo Global disse na terça-feira que uniria forças com o Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para o Alívio da Aids (Pepfar, na sigla em inglês), com financiamento da Fundação do Fundo de Investimento para Crianças e da Fundação Bill e Melinda Gates, para apoiar o acesso a preços acessíveis ao medicamento caro nos países com os quais trabalham "desde o primeiro dia".

Os grupos não forneceram mais detalhes sobre como isso pode funcionar, além de dizer que pretendiam atingir pelo menos dois milhões de pessoas em três anos.

Em outubro deste ano, a Gilead assinou acordos com seis fabricantes de medicamentos genéricos para fabricar e vender o lenacapavir mais barato em 120 países de baixa e média renda. A medida foi criticada por deixar de fora alguns países, especialmente na América Latina.

Ainda não foi assinado nenhum acordo pelo Fundo Global com a Gilead ou com qualquer um desses produtores de genéricos, disse Yang, mas eles trabalharão com todas as empresas envolvidas.

A Gilead Sciences não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.