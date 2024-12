Novo líder da Síria diz que "a prioridade é reconstruir" o país

O líder da coalizão de rebeldes islamistas que assumiu o poder na Síria, Ahmed al-Shara, conhecido por seu nome de guerra Abu Mohammed al-Jolani, pediu à comunidade internacional a suspensão das sanções internacionais para permitir a reconstrução do país, durante uma entrevista a nove jornalistas estrangeiros na sede do governo sírio em Damasco, da qual a emissora de TV France 24, do mesmo grupo da RFI, participou.

Wassim Nasr, enviado especial da France 24/RFI a Damasco

Quase dez dias após a queda de Bashar al-Assad e enquanto delegações diplomáticas de vários países, entre eles Reino Unido e França, estão em Damasco, Ahmed al-Shara, líder do grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS), delineou sua visão para o futuro do país. A entrevista aconteceu na segunda-feira (16) e os jornalistas presentes foram impedidos de registrar imagens e gravar as conversas.

France 24: Como o senhor responde às preocupações da comunidade internacional sobre sua chegada ao poder?

Ahmed al-Sharaa: Sob Bashar al-Assad, a perseguição aos sírios foi imensa, os opositores foram assassinados, esmagados, queimados, intoxicados com armas químicas, enterrados com barris explosivos ou se afogavam tentando sair do país. Onde estava a preocupação da comunidade internacional durante este período?

Libertamos o país com danos mínimos aos civis. Libertamos Aleppo, Hama, Homs, sem causar o menor êxodo de comunidades. Isto deveria ser tranquilizador. Em onze dias acabamos com 54 anos de ditadura.

Nosso projeto é para a Síria. Estamos recuperando um país em pedaços em todos os setores, indústria, comércio, exército, administração, enquanto antes de Assad era referência em todas as áreas. A nossa operação não foi apenas militar, investimos imediatamente nas zonas libertadas com administração, serviços e polícia, com a ajuda das instituições que criamos em Idlib.

No entanto, é prematuro definir qual será a forma exata do novo regime que estamos implementando. Escrever uma nova constituição levará tempo. Poderíamos realizar eleições, mas no contexto atual, nem sequer sabemos quantos eleitores existem na Síria. Por exemplo, muitos menores atingiram a idade de votar nas zonas rurais ou no exílio, mas não possuem identificação. Um imenso trabalho de censo deve ser feito para recriar um cadastro eleitoral.

A nossa primeira preocupação é trazer para casa as pessoas, sejam de outros países ou deslocadas na Síria. Devemos proteger este período de transição, garantindo simultaneamente que a ajuda necessária seja prestada a todos os sírios que regressam ao seu país, com alimentos, infraestruturas, serviços e segurança.

Quanto à nossa política, um congresso nacional deve ser organizado. Dependendo das conclusões que surgirem, implementaremos mecanismos de aplicação.

Por que o senhor trocou o uniforme militar por roupas civis? Que futuro você vê para a Resolução 2254 do Conselho de Segurança da ONU [adotada em 2015, estabelece um roteiro para um acordo político na Síria]?

Os uniformes eram para a guerra. Agora estamos em outra fase. Simplesmente.

Em relação à resolução 2254, trouxemos de volta as pessoas deslocadas para as suas casas, expulsamos as milícias estrangeiras, fizemos uma transição pacífica com os órgãos do Estado, por isso já implementamos as recomendações desta resolução. Esta resolução com nove anos de existência deve ser adaptada à nova realidade.

Como evitar vinganças e conflitos internos após 13 anos de guerra?

Devemos julgar Bashar al-Assad, sua família e seus assessores e implementar processos para confiscar seus bens ilícitos. De resto, foi dada prioridade à anistia. Todos aqueles que não respeitarem esta decisão, sejam civis ou dos grupos insurgentes, serão processados.

Que medidas serão tomadas em relação aos combatentes estrangeiros que lutaram ao seu lado na Síria?

Pessoas de todo o mundo vieram lutar na Síria por empatia com os sírios. Todos aqueles que estão conosco concordaram em seguir as nossas ordens e aceitar a nossa gestão. Eles não representam um perigo para outros países e merecem ser recompensados ??pelos seus esforços. Portanto, a situação deles será tratada e regularizada por meio de uma lei.

Qual é sua reação às últimas incursões e ataques israelenses na Síria?

Os israelenses tinham o álibi - ou desculpa - das milícias iranianas para atacar a Síria. Mas estas milícias já não existem.

Não queremos conflitos, nem com Israel, nem com outros países. A Síria não será usada para atingir outros países. Os sírios estão cansados ??e só precisam de viver em paz.

O que o senhor espera da comunidade internacional?

Temos contatos e criamos ligações com vários países em todo o mundo ao longo dos últimos cinco anos. Compreender o nosso projeto e o que realizamos em Idlib ajudou a reduzir a desconfiança em relação a nós.

Pedimos ajuda à comunidade internacional para perseguir os criminosos do regime de Assad e recuperar o dinheiro roubado dos sírios. Pedimos também que pressione Israel para encerrar suas operações na Síria.

O senhor pede que o grupo HTS seja removido da lista de organizações terroristas da ONU?

A nossa inclusão na lista de terroristas resulta de uma vontade política. Como HTS, conduzimos operações militares, mas não visamos civis. O terrorismo consiste em atingir civis.

Mas ser colocado sob sanções e na lista de terroristas, tendo em conta o que está acontecendo, não faz diferença. O importante é levantar as sanções que pesam sobre a Síria.

Não devemos sequer negociar este levantamento das sanções. É nosso direito nos livrarmos delas. Nós, sírios, as vítimas, somos punidos pelas ações do nosso algoz, que já não está no poder.