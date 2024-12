Nem pão, nem suco de caixa: o que tem em um café da manhã saudável

De acordo com os especialistas, combinações como leite com café (ou achocolatado), suco de caixinha e pão com manteiga na chapa não são as melhores opções para o café da manhã. Isso devido às carências nutricionais (de proteínas, fibras, minerais, vitaminas) e excesso de gorduras (principalmente provenientes da manteiga e do leite integral). Além disso, o achocolatado e o suco industrializado são basicamente compostos por açúcar.

"Entre não comer nada e consumir essa refeição, esta é uma opção. É um clássico, faz parte da cultura brasileira. Mas quando se coloca uma fonte proteica nessa combinação, como ovos, mantém-se a saciedade por mais tempo. Quando se acrescenta uma fruta, há uma refeição com mais fibras", orienta a professora de nutrição Gisele Pontaroli Raymundo.

Para uma primeira refeição mais nutritiva

Imagem: iStock

Acrescente uma salada de frutas ou uma fruta com chia ou sementes, ou um pote de iogurte com fruta e farelo de aveia, ou uma porção de oleaginosas. "Você pode ainda trocar o pão francês branco pelo integral, incluir ovos ou queijo, diminuir a quantidade de manteiga e trocar o leite integral por desnatado", sugere Patrícia Cruz, nutricionista e mestre em saúde pública.

Se o café da manhã estiver equilibrado, o aporte de proteínas se dará pelo consumo de ovos, leite, iogurte e queijos. As gorduras são encontradas em alguns desses alimentos e até em frutas como abacate. No caso dos carboidratos, opte pelos complexos, ou seja, sem açúcar e com fibras.

Para as pessoas que não têm o costume de tomar o café da manhã, a dica é incluir pequenas porções neste período, até o corpo se acostumar. "O hábito se constrói aos poucos. Pode incluir vitaminas de frutas, um punhado de mix de oleaginosas, um pote de iogurte proteico. E depois ir aumentando o volume e opções mais sólidas", orienta Débora Palos, nutricionista. A inserção de proteína gera sensação de saciedade durante todo o dia, podendo ajudar a controlar compulsões e exageros mais tarde.

Limite o doce e aposte em frutas reais

Imagem: Getty Images

Para as crianças que têm dificuldade de tomar café da manhã e só bebem no máximo o leite com achocolatado, a dica é trocá-lo pela versão de chocolate 70% cacau, pois tem mais qualidade e menos açúcar.

"Mas dá para oferecer opções como vitamina de frutas com aveia, vitamina de abacate, iogurte com fruta picada e granola. São opções práticas que costumam cair no gosto das crianças", afirma Palos.

Para incrementar a refeição, pode-se oferecer frutas cortadas, brioches e muffin feito de farinha integral, bolo de frutas que não necessita acrescentar açúcar, como o de banana. "O que não pode é a criança ficar em jejum, porque isso acaba afetando o desempenho de aprendizagem", orienta Gisele Pontaroli Raymundo.

*Com informações de reportagem publicada em 13/01/2022