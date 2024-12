Mulher presa ao se infiltrar em voo para Paris foge de ônibus para o Canadá

A russa Svetlana Dali, que se infiltrou em um voo para Paris no dia 26 de novembro, foi presa nesta segunda-feira (16) após tentar fugir de ônibus para o Canadá. As informações são do New York Post.

O que aconteceu

Svetlana Dali foi presa ao tentar entrar no Canadá. Ela se recusou a mostrar seu passaporte aos policiais. Eles, então, pesquisaram seu nome e descobriram um mandado de prisão ativo.

A mulher estava em prisão domiciliar e deveria usar tornozeleira eletrônica. No dia 6 de dezembro, o tribunal ordenou que ela deveria permanecer na casa de um amigo, na Filadélfia, enquanto aguardava o julgamento.

Dali removeu a tornozeleira antes da fuga. Ela entrou em um ônibus em Buffalo, com destino ao Canadá. Dessa vez, ela possuía uma passagem, de acordo com o The New York Times.

A fugitiva deverá retornar ao tribunal na tarde desta terça-feira (17). Depois, ela deverá voltar a ficar sob custódia no Brooklyn.

Fuga para Paris

A russa Svetlana Dali foi presa após tentar fugir para o Canadá Imagem: Reprodução/Facebook

No final de novembro, Dali conseguiu se infiltrar em um voo que ia de Nova York para Paris. Antes de chegar na França, ela foi flagrada pelos comissários de bordo e detida.

Apesar de não ter um cartão de embarque, a mulher conseguiu passar pela triagem de segurança. Ela também contornou duas estações de verificação de identidade e status de embarque e conseguiu entrar no voo da Delta Airlines. A informação foi confirmada pela TSA (Administração de Segurança de Transporte dos EUA), que investiga o caso.

A mulher estaria saindo de um banheiro para outro ao invés de permanecer em um assento. Os comissários de bordo suspeitaram da ação e ela foi pega. O voo estava lotado.

Ao aterrissar em Paris, o comandante anunciou para a cabine que estavam aguardando a polícia chegar para lidar com um "grave problema de segurança". Posteriormente, ele anunciou que os policiais os "instruíram a manter todos no avião até encontrarmos o passageiro extra que está no avião".

Ela foi deportada para os EUA. No primeiro voo que a levaria de volta, Dali causou perturbações e foi retirada antes da decolagem. À CNN, um passageiro que estava próximo à mulher afirmou que ela dizia não querer voltar ao país. "Só um juiz pode me fazer voltar para os EUA". Em um vídeo gravado por ele, Dali implora para ser retirada do voo.

Dali voltou aos EUA em 4 de dezembro, foi presa e passou por audiência dois dias depois. "Ela representa um sério risco de fuga", disse o promotor na ocasião.