Moedas Globais: dólar volta a operar sem sinal único com foco em BCs; moeda do Canadá cai

O dólar operou sem direção única por mais uma sessão, em uma semana marcada por expectativa com decisões de política monetária de alguns dos principais bancos centrais. Amanhã, o Federal Reserve (Fed) deverá cortar juros em 25 pontos-base, segundo analistas, mas o sinais dos próximos passos da autoridade são amplamente aguardados. Ainda na semana, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) anunciarão sua postura. No momento, a expectativa majoritária é de manutenção das taxas em ambos os casos.

O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou em alta de 0,09%, a 106,956 pontos. Perto do fechamento de Nova York, o dólar avançava a 153,55 ienes, a libra tinha alta a US$ 1,2704 e o euro recuava a US$ US$ 1,0488.

O Julius Baer aponta que o BoJ provavelmente permanecerá paciente em dezembro, mantendo o iene sob pressão. Entretanto, a libra deverá beneficiar da taxa de juros mais elevada entre os países do G10. A estabilização do iene no final de novembro, devido a um debate sobre o aperto do BoJ para limitar a fraqueza da moeda. "É provável que o BoJ faça uma pausa e implemente a próxima alta das taxas em janeiro de 2025", avalia o banco. A divergência da política monetária mantém o iene sob pressão, explicando a previsão para 12 meses de dólar a 160 ienes.

Já as expectativas do mercado de que o BoE corte as taxas de juros em fevereiro diminuíram após dados mais fortes do que o previsto do mercado de trabalho do Reino Unido. "O enfraquecimento do crescimento do emprego e o forte aumento dos salários apresentam um dilema para o comitê de política monetária, mas apoiam a defesa de uma flexibilização monetária cautelosa", afirmam os analistas de pesquisa do Nomura.

O dólar canadense caiu ao menor nível desde abril de 2020, um dia após a renúncia da vice-primeira-ministra e ministra das Finanças do Canadá Chrystia Freeland ampliar a pressão sobre o governo do premiê Justin Trudeau. Com crescente impopularidade, Trudeau indicou o aliado Dominic LeBlanc para chefiar a equipe econômica no lugar de Freeland, mas a oposição quer que o primeiro-ministro renuncie ao cargo que exerce desde 2015. Ao final da tarde, o dólar era cotado a 1,4318 dólares canadenses, ante 1,4244 do dia anterior.

O dólar acelerou valorização contra o rand sul-africano, que é pressionado por diversos fatores, como dados do BC sul-africano indicando forte fluxo de saída de investidores estrangeiros - com o primeiro saldo negativo desde 2020. Ao fim da tarde, o dólar era cotado a 18,1124 rands, ante 17,8767 do dia anterior.

*Com informações Dow Jones Newswires.