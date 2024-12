Ministério da Saúde do Congo diz que doença misteriosa é malária grave

LUBUMBASHI (Reuters) - O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo afirmou nesta terça-feira que uma doença não identificada anteriormente que está circulando na zona de saúde de Panzi, no país, é uma forma grave de malária.

No início deste mês, as autoridades locais disseram que a doença matou 143 pessoas na província de Kwango, no sudoeste do país, em novembro.

"O mistério foi finalmente resolvido. É um caso de malária grave na forma de uma doença respiratória... e enfraquecida pela desnutrição", disse o Ministério da Saúde em um comunicado.

A pasta também informou que 592 casos foram registrados desde outubro de 2020, com uma taxa de mortalidade de 6,2%.

(Reportagem de Yassin Kombi)