Vale ter máquina de gelo em casa? Confira modelos com até 61% de desconto

Dias quentes são perfeitos para tomar uma bebida gelada, mas nem sempre a geladeira dá conta de produzir gelo de forma rápida. Pensando em facilitar isso, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com máquinas de gelo com descontos de até 61%.

A depender do modelo, equipamentos desse tipo podem fazer vários cubos de gelos em poucos minutos, o que ajuda na hora de preparar os drinks rápidos. As máquinas selecionadas são capazes de produzir 12kg de gelo por dia, além de ciclos produtivos que variam entre 6 a 13 minutos. Confira os modelos a seguir:

Com design compacto e portátil, além de visor transparente;

Capacidade de produção diária de 12kg de gelo;

Produz 9 cubos a cada 8 minutos;

É possível escolher entre dois tamanhos, cubos pequenos ou grandes;

Disponível em 110v e 220v, que variam de preço.

Promete baixo consumo de energia (0,12kWh);

Produz até 12kg em 1 ou 500 gramas por hora;

Não precisa de instalação hidráulica para funcionar;

Possui um painel luminoso que indica falta de água e reservatório de gelo cheio;

Disponível em 110v e 220v, que variam de preço.

Design compacto e com acabamento de alta resistência em aço inox;

Capacidade de produzir até 12kg de gelo por dia;

Permite escolher entre três tamanhos de cubos pré-programados (S, M e L);

Acompanha pá para remoção de gelo.

Máquina de gelo compacta, que promete baixo ruído;

Produção de gelo pronta em 6 a 13 minutos;

Permite escolher entre dois tamanhos de cubos de gelo diferentes;

Possui função de limpeza automática, indicador de escassez de água e de gelo preparado.

Com design moderno e compacto, ideal para usar no dia a dia;

Produção de até 12kg de gelo por dia com ciclos entre 6 a 13 minutos;

Possui capacidade de 1,3 L aproximadamente.

*Com informações de texto publicado em 27/01/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.