Flexível e sem fio: por que essa luminária de R$ 29 faz sucesso

O Guia de Compras UOL encontrou uma luminária com luz de LED que promete ajudar na hora de estudar ou trabalhar em ambientes mais escuros. Com com três temperaturas de iluminação (fria, natural e quente), ela está com 28% de desconto, custando a partir de R$ 28,99 na Shopee.

Segundo a fabricante, a luminária é recarregável, conta com haste flexível e funciona como suporte para celular. Descubra mais detalhes sobre esse produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre a luminária?

3 em 1: luz branca (modo trabalho), natural (modo escrita) e quente (modo leitura);

Base multifuncional: pode ser usada também como suporte para celular;

Possui uma haste flexível, que pode ser dobrada em 360° sem o risco de quebrar;

Liga e desliga com um toque;

Iluminação com três níveis de intensidade;

Design projetado para leitura e escrita;

Bateria promete até 72h de duração na luz noturna.

O que diz quem comprou?

Com mais de 4 mil avaliações, a luminária tem uma média de 4,9 estrelas (máximo de cinco) na Shopee. Os consumidores apontaram vantagens como custo-benefício, bateria de longa duração e ótima entrega do produto.

Luminária excelente. Superou minhas expectativas, ela tem três intensidade de cores, possui várias funcionalidades úteis, como ajuste de altura e inclinação, além de botões de toque para controlar a intensidade da luz. A entrada USB na base para carregar dispositivos é um ótimo bônus. Observação: eu consegui estudar por dois dias sem precisar de recarga. Foi entregue antes do prazo, por volta de uma semana. Sara Marya

Chegou antes da data prevista e bem embalada. E junto à luminária, veio o cabo para carregar. Ela tem três "luzes", cada uma com intensidades diferentes. Não é preciso apertar o botão para ligar, apenas um toque leve e ela já acende. Quanto a duração, testei e ficou carregada por três dias, porém o meu uso com ela é mais noturno, quando quero ler algum livro. Eu não fico horas ligada, mas acredito que ela dure facilmente um dia carregada sem problemas. O suporte é ajustável e resistente, então não fica caindo quando colocada em alguma posição. Lisa

Ótimo para ler livros ou ao lado da cama, funciona com USB ou com bateria, com três cores de luz e troca de luminosidade. Paguei R$ 29,99, mas valeria muito mais. Com toda certeza, essa foi uma das melhores compras que já fiz. A loja está de parabéns, entrega em menos de 4 dias e veio tudo certinho. Fabyanna Mendes

Amei minha compra, excelente custo-benefício. Muito eficiente, comprei para usar durante a leitura à noite. Vem três opções de luz, gostei pois vem a luz amarela que é a ideal para noite. Recomendo, chegou super rápido. Lucia Martins

Pontos de atenção

Alguns consumidores revelaram insatisfação com a bateria, intensidade da luz e fragilidade no material da luminária. Confira os comentários:

Ela é linda e bem prática, porém é leve e frágil. Mas pelo valor vale muito a pena! Lorenna

Esperava um pouco mais do produto, achei bem pequeno e simples. Até a luz não é muito forte. Camila Godoi

Bacana, porém a bateria está longe de durar 20 horas conforme a propaganda. Danilo

Bateria não dura 20 horas, a luz fica fraca quando a bateria não está cheia a ponto de ser insuficiente, e quando ligado direto na tomada, ela esquenta muito. Ricardo Costa

