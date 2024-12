Itália não apoiará acordo UE-Mercosul sem mudanças, diz primeira-ministra

ROMA (Reuters) - A Itália não apoiará o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, finalizado este mês, a menos que seja ajustado de acordo com as solicitações de Roma, disse a primeira-ministra Giorgia Meloni no Parlamento nesta terça-feira.

"Na ausência de um reequilíbrio (dos termos do acordo), a Itália não estará a bordo", afirmou Meloni.

A líder italiana, falando antes de uma cúpula da União Europeia em Bruxelas, também pediu uma discussão sobre a possível emissão de títulos comuns da UE para financiar os gastos com defesa.

