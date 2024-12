Incêndio atinge loja na região da Rua José Paulino, centro de SP

Um incêndio atinge um estabelecimento comercial na região da Rua José Paulino, no Bom Retiro, no centro de São Paulo, na manhã desta terça-feira, dia 17. Ainda não há informações de feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local para tentar combater as chamas. De acordo com a corporação, o local exato fica na Rua Ribeiro de Lima, 741, uma travessa da Rua José Paulino. Imagens divulgadas nas redes sociais, mostram a fumaça preta tomando conta do céu na região da ocorrência.