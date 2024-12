Hapvida desaba mais de 13% na bolsa com proposta da ANS para planos de saúde

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da maior empresa de planos de saúde do Brasil, Hapvida despencaram mais de 13% nos primeiros negócios desta terça-feira, com analistas citando impactos à companhia e ao setor de propostas de regras para reajustes dos planos anunciada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS.

"Sendo a empresa de menor custo, a Hapvida será uma das mais afetadas pela proposta que pode penalizar os operadores (de planos de saúde) mais eficientes", afirmaram analistas do BTG Pactual em relatório a clientes.

A ANS divulgou no final da tarde de segunda-feira o resultado de estudos relacionados à implementação de uma nova política de preços e reajustes para os planos de saúde, em um momento em que o setor tem se mostrado em evidência após o assassinato a tiros de um executivo do segmento em Nova York.

Segundo a agência, o debate sobre o "aprimoramento" das regras foi iniciado nos últimos meses e envolve reajuste de planos coletivos, coparticipação e franquia, venda de planos online e revisão técnica de preços de planos individuais e familiares.

Entre as novas regras propostas, segundo a ANS, não será permitida a acumulação de índices financeiro e por sinistralidade para cálculos de reajuste.

"A operadora precisará adotar ou um ou outro. Além disso, a ANS definirá um percentual mínimo de 75% para sinistralidade meta para cálculo de reajuste. O objetivo é dar ao consumidor maior transparência sobre o cálculo realizado para a definição do percentual", afirmou a agência em comunicado à imprensa.

"Depois de muitos problemas regulatórios após a pandemia, muitos participantes do setor esperavam que o efeito líquido das potenciais mudanças viria para melhor, não para pior", afirmaram os analistas do BTG, citando cobertura ilimitada para tratamentos de autismo e várias atualizações do rol de procedimentos.

Por volta de 10:35, as ações da Hapvida recuavam 8,17%, a 2,36 reais, após terem marcado uma mínima desde abril de 2023 a 2,23 reais. No setor, os papéis da Rede D'Or, também potencialmente afetada em seu braço de seguros, caíam 3,42%, a 26 reais. No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,24%.

