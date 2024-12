Guimarães: Limite da desidratação do pacote fiscal é a aprovação das medidas

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou que conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o chefe da pasta disse que possíveis alterações no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) não alteram a previsão do governo de uma economia de R$ 70 bilhões nos dois próximos anos para cumprir a meta fiscal. De acordo com o líder, o limite da desidratação do pacote é sua aprovação.

"O limite da desidratação é aprovar o pacote", afirmou Guimarães a jornalistas no começo da noite desta terça-feira, 17. "É um bom começo. Não vai ter desidratação do pacote. Eu quero dizer isso até para tranquilizar. Todos os relatores estão trabalhando fortemente para garantir a aprovação na centralidade daquilo que propôs a fazer." Ao negar que as propostas devem sofrer "desidratação", Guimarães disse que serão "ajustes necessários para permitir a aprovação".

"Eu garanto que até quinta-feira os três projetos do pacote fiscal serão aprovados. Já temos votos para aprovar", citou. De acordo com ele, cerca de 90% dos textos estão acertados entre o governo e o colégio de líderes. "Só tem uma ou duas pendências", disse, mas evitou detalhá-las.