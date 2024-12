Governos ocidentais expandem contatos com nova liderança da Síria

DAMASCO (Reuters) - Autoridades alemãs e francesas vão se reunir com representantes das novas autoridades governamentais da Síria em Damasco na terça-feira, ampliando os contatos ocidentais com a nova administração depois que diplomatas britânicos se reuniram com seu líder Ahmed al-Sharaa na segunda-feira.

Nove dias após a destituição de Bashar al-Assad, o novo primeiro-ministro empossado pelo grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS), de Sharaa, disse que o governo está enfrentando reservas monetárias muito baixas e pediu a suspensão das sanções.

Os países ocidentais estão gradualmente abrindo canais para as novas autoridades em Damasco lideradas pelo HTS, embora continuem a designá-lo como um grupo terrorista.

No final da segunda-feira, Sharaa, anteriormente conhecido por seu nome de guerra Abu Mohammed al-Golani, reuniu-se com uma delegação do Ministério das Relações Exteriores britânico. Ele enfatizou a necessidade de restabelecer os laços e suspender as sanções contra a Síria para que os refugiados sírios possam voltar para casa, informou a agência de notícias estatal síria SANA.

Fotos publicadas pela SANA mostraram Sharaa, cujo grupo fazia parte da Al Qaeda até romper os laços em 2016, sentado em um terno com uma camisa aberta durante a reunião, seu encontro de mais alto nível com uma autoridade de governo ocidental desde que o HTS tomou o poder.

As imagens destacam a mudança geopolítica desde que Assad foi derrubado pelas forças lideradas pelo HTS, um golpe para os aliados russos e iranianos de Assad que pode abrir caminho para que os países ocidentais reabram os contatos com Damasco.

Mas, pelo menos por enquanto, qualquer abertura ocidental requer manobras para contornar tanto a designação de terrorismo imposta ao HTS durante seus dias como afiliado da Al Qaeda quanto as sanções financeiras impostas a Damasco durante o governo de Assad.

Sharaa "falou sobre a necessidade de construir um Estado de direito e instituições, e estabelecer a segurança", informou a SANA. "Ele também falou sobre o importante papel do Reino Unido internacionalmente."

Antes da reunião, o ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, disse que Londres havia enviado uma delegação de autoridades graduadas a Damasco para se reunir com as novas autoridades sírias interinas e grupos da sociedade civil.

(Reportagem de Rachel More em Berlim, Maya Gebeily em Beirute; Nayera Abdallah e Clauda Tanios em Dubai)