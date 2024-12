Governo do Uruguai mantém bloqueio de compra pela Minerva de plantas da Marfrig no país

SÃO PAULO (Reuters) - A Minerva informou nesta terça-feira que o governo do Uruguai manteve decisão de órgão regulador do país que impede a aquisição de três plantas da Marfrig no Uruguai, conforme fato relevante ao mercado.

A Minerva disse que está analisando os termos da decisão e as possíveis medidas e ações legais cabíveis a serem adotadas.

Separadamente, a Marfrig também anunciou a decisão do Ministério de Economia e Finanças do Uruguai, que nega recurso para a autorização de alienação das unidades de abate de bovinos de Colônia, Salto e San José, e acrescentou que o preço atribuído de venda dos ativos no país foi de 675 milhões de reais, e que "está depositado em conta garantia".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)