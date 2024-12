Governo Biden descumpre meta de carros elétricos em frota dos EUA

(Reuters) - As agências governamentais dos Estados Unidos não cumpriram metas de compra de veículos elétricos para a frota do governo, segundo um relatório do Government Accountability Office divulgado nesta terça-feira.

O relatório disse que no ano orçamentário de 2023, as agências norte-americanas compraram principalmente veículos movidos a gasolina e adquiriram apenas 5.500 elétricos - 60% da meta total das 11 agências, de 9.500 veículos.

Em dezembro de 2021, o presidente norte-americano, Joe Biden, emitiu um decreto instruindo o governo dos EUA a encerrar as compras de veículos movidos a gasolina até 2035 e definindo que 100% das aquisições federais de veículos leves até 2027 deveriam ser de veículos elétricos ou híbridos plug-in.