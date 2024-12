Flávio Dino não publicou, em 2021, post afirmando ser homossexual

Do UOL, no Rio

É falso que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino tenha assumido ser "homossexual", como sugere publicação compartilhada nas redes sociais. A imagem de um post, supostamente datado de março de 2021 e atribuído a ele, é usada para questionar sua orientação sexual.

Entretanto, a postagem não existe. Além disso, ele se casou em novembro deste ano com a ex-assessora Daniela Lima, com quem vive há 13 anos.

O que diz o post

Uma captura de tela de um suposto post do ministro do STF Flávio Dino é compartilhada com o seguinte comentário: "Dino em 2021 era homossexual... Hoje está se casando com uma mulher? Quer dizer que pode virar e desvirar?".

Na publicação, o ministro teria tornado público em uma rede social em 2021 sua orientação sexual. "Sinto-me seguro para declarar que sou homossexual".

Por que é falso

Post não existe. Em uma busca avançada pelo termo "homossexual" na conta oficial do ministro Flávio Dino no X não é possível encontrar nenhuma correspondência (aqui). As publicações de 12 de março de 2021 que constam na conta de Dino são sobre medidas de combate à pandemia. Naquela época, ele era governador do Maranhão (aqui).

Dino se casou com Daniela Lima em 30 de novembro. Eles vivem juntos desde 2011 e têm filhos.

Desinformação antiga. O conteúdo falso circula nas redes sociais desde pelo menos desde janeiro de 2023, quando foi desmentido pelo site Boatos.org (aqui).

Este conteúdo também foi verificado por Lupa.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news