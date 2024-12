'Falta coragem', diz desembargadora sobre ação contra PMs ligados ao PCC

O governo do estado de São Paulo precisa ter coragem de "cortar a própria carne" e tomar uma atitude contra policiais envolvidos com o crime organizado, analisou a desembargadora do TJ-SP (Tribunal de Justiça) Ivana David em entrevista ao UOL News nesta terça (17).

Um delegado, quatro investigadores e mais três pessoas foram alvos de mandados de prisão em uma operação deflagrada pela Polícia Federal. Todos foram denunciados por Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, empresário e delator do PCC morto no aeroporto de Guarulhos, por suposto envolvimento com a facção criminosa.

Esse sempre foi um ponto nevrálgico e latente dentro de qualquer governo. Para isso, é preciso fazer autofagia. Graças à imprensa e à tecnologia, o que o estado não faz vira matéria no dia seguinte e de alguma forma é cobrada uma resposta.

Em primeiro lugar, é preciso ter humildade de assumir que as coisas não estão bem e que a polícia foi cooptada pelo crime organizado. Depois, ter coragem de cortar a própria carne. Se o policial é corrupto e se enveredou para o crime, ele não serve mais para ser um representante do estado e tem que ser retirado.

Só assim se poderá mudar de alguma forma esse quadro, que nunca foi tão 'escancarado' como estamos vivenciando hoje. Pelo menos existem as provas juntadas em uma primeira fase da investigação.

Ivana David, desembargadora do TJ-SP

Ivana frisou que o envolvimento entre policiais e o crime sempre existiu, mas essa relação se tornou mais intensa nos últimos anos.

Cada vez mais as investigações se aprofundam exatamente por quebra de sigilo telemático e telefônico. Hoje, a investigação é tecnológica. O rastreamento do dinheiro, que é exatamente a lavagem dele, só vem provando ou comprovando o envolvimento das polícias com essa facção criminosa.

Infelizmente o que percebemos é que de 30 anos para cá e principalmente agora, nesses últimos três, quatro anos, esse envolvimento que sempre existiu ficou maior e muito mais perceptível dentro das investigações. Ivana David, desembargadora do TJ-SP

Veja a íntegra do programa: