É mais higiênico enxugar a louça ou deixar que ela seque naturalmente?

Depois de lavar a louça, você seca os utensílios imediatamente com um pano de prato ou deixa pratos e copos no escorredor? Ambos os processos têm suas vantagens, mas é importante considerar não só a conveniência, mas também a higiene. A secagem adequada é essencial para evitar a contaminação por bactérias e outros micro-organismos, que podem causar problemas de saúde.

Qual método é melhor?

Em geral, deixar a louça secar naturalmente é mais higiênico do que enxugá-la com um pano. O motivo é que o pano pode acumular germes e bactérias, especialmente se não for lavado com frequência, pois ele acumula resíduos de alimentos e umidade após o uso.

Quando a louça seca no escorredor, o calor e a ventilação ajudam a eliminar micro-organismos presentes na superfície.

Imagem: Divulgação

Se você preferir secar a louça imadiatamente, é importante usar panos de prato limpos, trocá-los todos os dias e lavá-los separadamente, utilizando água quente e sabão.

Após a lavagem, o pano deve ser bem seco, preferencialmente ao sol, pois a exposição aos raios solares auxilia na eliminação de bactérias.

Também é possível usar ferro de passar, porque o eletrodoméstico ajuda a destruir os patógenos que possam estar no pano. Há ainda a opção de usar uma secadora de roupa, que também tem calor e vai ajudar a destruir os micro-organismos.

Sem cuidados, você pode adoecer

Um estudo realizado pela Universidade de Mauritius, nas Ilhas Maurício, examinou o crescimento de patógenos em panos de cozinha, destacando a importância da higiene desses utensílios.

Os resultados foram apresentados no congresso da Sociedade Americana de Microbiologia, em Atlanta, nos Estados Unidos, em 2018. Para a pesquisa, os cientistas analisaram cem toalhas de cozinha e avaliaram como o número de pessoas que as manipulava influenciava o nível de contaminação.

De acordo com os especialistas, 49% dos panos coletados tiveram crescimento bacteriano que aumentou em número com família extensas e presença de crianças.

Os panos usados para utensílios de limpeza, secagem das mãos, utensílios quentes e para limpar superfícies tiveram uma contagem bacteriana maior do que toalhas de uso único. Além disso, o risco de ter coliformes (Escherichia coli) foi maior em toalhas úmidas do que nas secas e em toalhas multiuso.

"Neste estudo, investigamos o potencial papel dos panos na contaminação cruzada na cozinha e vários fatores que afetam o perfil microbiano e a carga de toalhas nesse ambiente", disse Susheela D. Biranjia-Hurdoyal, uma das autoras do estudo. "Também descobrimos que o tipo de uso e toalhas de cozinha úmidas podem ser muito importantes na promoção o crescimento de potenciais patógenos responsáveis pela intoxicação alimentar."

*Com informações de reportagens publicadas em 15/12/2024 e 11/06/2018