Dólar sobe na abertura enquanto mercado analisa ata do Copom e aguarda decisão do Fed

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista subia frente ao real nas primeiras negociações desta terça-feira, ampliando os fortes ganhos da véspera, com o mercado digerindo a ata da mais recente reunião do Copom e à espera da decisão de juros do Federal Reserve.

Às 9h09, o dólar à vista subia 0,89%, a 6,1462 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,2%, a 6,146 reais.

Na segunda-feira, o dólar à vista encerrou o dia em alta de 1,04%, cotado a 6,092 reais -- o maior valor nominal de fechamento da história.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.

(Por Fernando Cardoso)