Custo de produção de milho em Mato Grosso tem leve alta em novembro, afirma Imea

São Paulo, 17 - O custo de produção do milho na safra 2024/25 em Mato Grosso registrou alta de 0,41% em novembro, segundo relatório divulgado pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O custeio do cereal foi estimado em R$ 3.183,88 por hectare, ante R$ 3.170,90 em outubro.Entre os principais componentes do custo, os fertilizantes e corretivos tiveram o maior impacto, com alta de 1,74% no mês, alcançando R$ 1.423,48 por hectare. O aumento foi puxado pelos macronutrientes, que subiram para R$ 1.258,08. Já os defensivos agrícolas recuaram 1,57%, para R$ 656,61 por hectare.Para a safra 2024/25, o Imea projeta área de 6,84 milhões de hectares, crescimento de 0,56% em relação à temporada 2023/24. "Esse cenário foi impulsionado pela valorização no preço do milho nos últimos meses, o que melhorou o ponto de equilíbrio do produtor em relação aos custos", informou o instituto.A produção esperada é de 45,84 milhões de toneladas, redução de 2,81% ante a safra passada, considerando uma produtividade de 111,72 sacas por hectare, baseada na média das últimas três safras. Até novembro, 23,84% da safra 2024/25 já foi negociada - volume que, apesar de estar à frente do mesmo período do ciclo 2023/24, está atrasado ante a média das últimas cinco safras.Na safra 2023/24, a área de milho em Mato Grosso foi de 6,80 milhões de hectares, queda de 9,22% em relação à temporada anterior, resultado do desestímulo dos produtores devido às margens mais apertadas. A produtividade ficou em 115,59 sacas por hectare, recuo de 1,04%, mas ainda o segundo maior rendimento já registrado pelo instituto. Com isso, a produção totalizou 47,17 milhões de toneladas. A comercialização da safra 2023/24 alcançou 89,75% do total até novembro, com avanço de 7,08 pontos porcentuais em relação ao mesmo período do ciclo anterior. "A valorização nos preços disponíveis no estado motivou os produtores a travarem novos negócios", destacou o Imea.