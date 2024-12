Coopercotton anuncia construção de usina de etanol de milho em Itiquira

São Paulo, 17 - A Coopercotton Cooperativa Agrícola anunciou oficialmente na segunda-feira, 16, a instalação de uma usina de moagem de milho, no município de Itiquira (sul de Mato Grosso, a 358 km de Cuiabá). Segundo comunicado da cooperativa, a idealizadora do projeto já tem o estudo de viabilidade concluído e, no momento, está na fase de captação de investidores. Segundo a Coopercotton, a previsão de investimentos alcança US$ 150 milhões, para uma capacidade de processamento de 1.500 toneladas de milho por dia, para a fabricação de etanol e de DDG (Grão Secos de Destilaria, coproduto originado do processamento do milho, utilizado em ração animal), proporcionando 300 empregos diretos. A região em que será montada a planta industrial tem atualmente cerca de 200 mil hectares de cultivo de milho. Apenas os 15 grupos familiares que compõem a cooperativa, com 23 anos de existência, fornecerão perto de 100 mil hectares de cereal, suficiente para abastecer a capacidade inicial de beneficiamento de etanol da usina.Os diretores da Coopercotton já receberam, recentemente, em sua sede em Rondonópolis (MT), uma comitiva de potenciais investidores chineses do grupo LongPing High-Tech, que atua no Brasil desde 2017, no segmento de híbridos de milho e sorgo.O canal logístico já instalado para o escoamento da produção, com uma rodovia duplicada e a proximidade com a ferrovia, é atrativo apresentado aos grupos interessados. A expectativa do início de construção da usina é para até o fim de 2025, com a entrega do complexo industrial em 24 meses.Os 15 grupos familiares da Coopercotton cultivam atualmente na safra 2024/25: algodão (20 mil hectares plantados), soja (167 mil hectares), milho (100 mil hectares) e também atua na atividade de pecuária com 82.596 cabeças de gado.