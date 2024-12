Como funciona a dieta do alho de Pedro Andrade, o namorado de Sandy?

Pedro Andrade, 34, médico e novo namorado de Sandy, 41, causou surpresa entre seus seguidores no Instagram ao compartilhar detalhes sobre sua dieta, na quarta-feira (11). Ele revelou que está incluindo uma grande quantidade de alho em sua alimentação, durante 60 dias, com o plano de repetir esse ciclo três vezes ao ano.

"Hoje começo meu terceiro ciclo anual de alho em jejum. Eu uso durante 60 dias três vezes por ano, não consecutivo, pois posso criar sensibilidade ao alimento (como todo alimento que você consome com frequência — devemos respeitar a sazonalidade de Deus). É difícil encontrar na literatura científica um alimento com mais propriedades medicinais que o alho", explicou Andrade.

E emendou: "Eu aprendi com um paciente a dar uma grelhada nele de um minuto com azeite, isso tira um pouco do gosto ardido e deixa mais tolerável sua utilização. Já faço o da semana, depois vou tirando um por dia, amasso e consumo de estômago vazio. [Bebo] 500 ml de água em seguida. Se ingerirmos com os alimentos, ele perde parte das propriedades medicinais por competir com outros nutrientes a absorção."

Alho é saudável, mas exige cuidados

O alho, além de temperar a comida, tem propriedades fitoterápicas que podem ser exploradas de diversas formas e são benéficas para muitas condições. O alimento tem compostos ativos bem estudados e pode ter efeito anti-inflamatório, anticoagulante e ajudar em casos de problemas respiratórios e cardiovasculares, hipertensão e colesterol desregulado. Mas é bom tomar cuidado ao enquadrá-lo como "milagroso".

Quando falamos das propriedades do alho, parece que estamos falando de uma panaceia, de uma coisa que é boa para tudo. E quando as indicações são muitas, elas servem principalmente para tratar sintomas leves, não problemas graves. Luiz Antônio Batista da Costa, médico fitoterapeuta

Sintomas graves ou doenças crônicas exigem acompanhamento médico e, no caso de tratamentos com os compostos do alho, maiores concentrações e tempo mais prolongado de uso.

O consumo do alho cru, em óleo ou extrato, indicado por um médico naturopata ou fitoterapeuta, é a melhor maneira de aproveitar os muitos compostos benéficos presentes no alho.

Tratamentos à base de alho não devem ser utilizados em pacientes com hipertireoidismo, distúrbios da coagulação ou em tratamento com anticoagulantes. Para pacientes com gastrite ou úlcera gastroduodenal, também é contraindicado.

Sandy não gosta e dispensa o uso

Nos comentários de sua rede social, seguidores de Pedro Andrade o questionaram sobre os efeitos do consumo diário de alho, especialmente em relação ao hálito. "E o hálito?", questionou um internauta. Pedro, então, comentou de forma humorada: "Só fica perto quem te ama". Uma outra seguidora compartilhou que ama alho, mas que o marido enfrenta dificuldades por causa dessa preferência. Em resposta, o influenciador fez uma piada: "Teste de amor".

Em entrevista à revista Quem, em 2021, Sandy compartilhou que tem intolerância ao alho e à cebola. A cantora explicou que evita esses ingredientes na preparação de suas refeições. "Tenho algumas restrições [alimentares]. Não gosto e tenho intolerância ao alho. Sou testemunha de que é possível comer comida boa sem alho e cebola. Em casa não uso cebola quase nunca e alho nunca! Tem muitas opções de tempero para deixar a cozinha maravilhosa. Aqui em casa uso ervas, especiarias e pouco sal. É bom porque fica mais saudável. Além disso, as especiarias e ervas têm propriedades medicinais", comentou à época.

*Com informações de reportagem publicada em 25/01/2023