China planeja déficit orçamentário recorde de 4% do PIB em 2025, dizem fontes

(Reuters) - Líderes chineses concordaram na semana passada em elevar o déficit orçamentário para 4% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, o mais alto já registrado, mantendo uma meta de crescimento econômico de cerca de 5%, segundo duas fontes com conhecimento do assunto.

O novo plano de déficit se compara a uma meta inicial de 3% do PIB para 2024 e está de acordo com uma política fiscal "mais proativa" delineada pelas principais autoridades após a reunião do Politburo de dezembro e a Conferência Central de Trabalho Econômico da semana passada, onde as metas foram acordadas, mas não anunciadas oficialmente.

O ponto percentual adicional do PIB em gastos equivale a cerca de 1,3 trilhão de iuanes (179,4 bilhões de dólares). Mais estímulos serão financiados por meio da emissão de títulos especiais fora do orçamento, disseram as duas fontes, que solicitaram anonimato por não estarem autorizadas a falar com a mídia.

Essas metas geralmente não são anunciadas oficialmente até a reunião anual do Parlamento em março. Elas ainda podem mudar antes da sessão legislativa.

O Escritório de Informações do Conselho de Estado, que lida com as consultas da mídia em nome do governo, e o Ministério das Finanças não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O impulso fiscal mais forte planejado para o próximo ano faz parte dos preparativos da China para combater o impacto de um aumento esperado nas tarifas dos Estados Unidos sobre as importações chinesas quando Donald Trump retornar à Casa Branca em janeiro.

As duas fontes disseram que a China deixará inalterada a meta de crescimento do PIB de cerca de 5% em 2025.

Um resumo da mídia estatal sobre a Conferência Central de Trabalho Econômico disse que é "necessário manter um crescimento econômico estável", aumentar o índice de déficit fiscal e emitir mais dívida pública no próximo ano, mas não mencionou números específicos.

A Reuters informou no mês passado que os assessores do governo haviam recomendado que Pequim não reduzisse sua meta de crescimento.

A segunda maior economia do mundo teve dificuldades este ano devido a uma grave crise imobiliária, à dívida elevada dos governos locais e à fraqueza da demanda dos consumidores. As exportações, um dos poucos pontos positivos, poderão em breve enfrentar tarifas norte-americanas superiores a 60% se Trump cumprir suas promessas de campanha.