Justiça do AM condena irmão e mãe de Djidja por tráfico de cetamina

Do UOL, em São Paulo

A Justiça do Amazonas condenou sete pessoas por tráfico e associação ao tráfico da substância cetamina, em decisão publicada nesta terça-feira (17). Entre os condenados estão Ademar e Cleusimar Cardoso, irmão e mãe de Djidja, ex-sinhazinha do Boi Garantido encontrada morta em maio.

O que aconteceu

O juiz Celso Souza de Paula condenou os réus a 10 anos, 11 meses e 8 dias de prisão pelo crime. Foram condenados: Ademar Farias Cardoso Neto, Cleusimar de Jesus Cardoso, Veronica da Costa Seixas, Hatus Moraes Silveira, José Máximo Silva de Oliveira, Savio Soares Pereira e Bruno Roberto da Silva Lima.

Emicley Araújo Freitas Júnior, Claudiele Santos da Silva e Marlisson Vasconcelos Dantas foram absolvidos. Emicley era motoboy da empresa de José Máximo, enquanto os outros dois eram funcionários do salão de beleza de Cleusimar.

O juiz concedeu o direito a Verônica e Bruno Roberto, ex de Djidja, que já estavam soltos, recorrerem em liberdade. Os outros cinco permanecem presos.

Os sete condenados são acusados de distribuir e aplicar indiscriminadamente a cetamina. Na decisão, o juiz escreveu que a tentativa dos réus de afastar a responsabilidade pelo crime "encontra-se em total divergência com a prova testemunhal coletada, tornando-se ato isolado e desprovido de qualquer fundamento, razão pela qual não deve ser valorada na forma alegada, por não encontrar qualquer respaldo probatório".

O magistrado também determinou o desmembramento do processo para julgar os outros possíveis crimes relacionados ao caso.

O UOL tenta localizar a defesa dos condenados. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Relembre o caso

Quem é quem, segundo as investigações: Ademar assumia a figura de Jesus na suposta seita religiosa; Cleusimar ocupava a função de Maria; José Máximo e Sávio Soares, sócios na clínica veterinária que fornecia cetamina para a família; Hatus Silveira se apresentava como personal de Djidja para conseguir substâncias de clínicas; Verônica da Costa, funcionária da rede de salões; e Bruno Roberto ex-namorado de Djidja.

Djidja foi encontrada morta em casa, em Manaus, no final de maio. Na ocasião, a família da ex-sinhazinha já era investigada por liderar o grupo religioso "Pai, Mãe, Vida", que induzia os seguidores, incluindo funcionários da rede de salões da família Cardoso, a usar cetamina para "transcender a outra dimensão e alcançar um plano superior e a salvação", segundo a Polícia Civil.

Durante a investigação, a polícia apontou que, na seita, Ademar assumia a figura de Jesus. Já Cleusimar seria Maria e Djidja, Maria Madalena.

Grupo fazia "rituais com o uso indiscriminado de cetamina". Eles também usariam cogumelos, chás alucinógenos e Potenay, medicamento usado em bovinos e equinos com desnutrição e sistema imunológico debilitado. A seita funcionava há pelo menos dois anos no bairro Cidade Nova, em Manaus.

Após a prisão, a defesa de Cleusimar e Ademar negou a existência de uma seita religiosa. "Não existe esse negócio de ritual e de que funcionários e amigos eram obrigados ou coagidos a usar a droga. Não existia isso. Eles ofereciam sob efeito de drogas, com aquele argumento, com aquela alegação da transcendência da evolução espiritual", argumentou a advogada Lidiane Roque na ocasião.