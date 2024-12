Brinquedo que libera ração está por R$ 50: 'Perfeito para meu pet'

Um brinquedo para pets que libera ração aos poucos tem feito sucesso entre consumidores. Ele é uma boa opção para ajudar os bichinhos a gastarem energia e promete estimular a cognição.

De acordo com o fabricante, o produto ajuda a distribuir a alimentação de forma lenta, contribuindo para a saúde do sistema digestivo, a estimulação mental e o gasto de energia dos animais. A seguir, detalhamos o que esse produto promete e o que diz quem o comprou.

O que o fabricante diz sobre esse brinquedo?

É feito de ABS;

Promete ser resistente e durável, para aguentar as mordidas dos animais;

Ajuste de abertura para controlar a quantidade de ração que libera;

Compatível com a maioria dos tamanhos de ração seca para animais de estimação disponíveis no mercado;

Está disponível em diferentes cores e o envio é feito conforme a disponibilidade do estoque.

O que diz quem o comprou?

Os compradores elogiam principalmente a resistência e qualidade do material. Confira algumas avaliações.

Gostei demais do produto. A qualidade é ótima e tem bom custo-benefício. Só foi chato que não recebi direto na minha casa e foi em uma agência dos Correios. Mas o importante é que minha filha de quatro patas amou. Então valeu muito a pena.

Lindiane Gomes

Produto idêntico ao anúncio. É de ótima qualidade o material. Perfeito para meu pet.

Telmo

Um ótimo brinquedo para entreter o cachorro. A qualidade do produto é muito boa e a entrega foi rápida.

Marina

É bem resistente. Aguentou as mordidas dele. Ótimo brinquedo e com qualidade. O melhor é que dá para controlar a saída de petisco/ração girando essa parte amarela. Possui um furo menor e outro maior.

Hemily

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores afirmam que o produto não seria recomendado para cães de pequeno porte. Também há reclamações em relação à demora em entregar esse brinquedo para pets.

Para cachorros de pequeno porte não funciona legal.

Henrique Tavares

Igualzinho ao anúncio. Chegou muito bem embalado. Só demorou bastante, mas recomendo.

Marilene Leite

Minha cadelinha ainda esta morrendo de medo (do brinquedo). Mas é bacana. Só não recomendo para cachorros de pequeno e mini porte.

Christiane

