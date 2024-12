BC vende US$2,015 bi em novo leilão à vista após dólar atingir R$6,20

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu um total de 2,015 bilhões de dólares em um novo leilão à vista realizado no início da tarde desta terça-feira, praticamente ao mesmo tempo em que a divisa norte-americana ultrapassava o patamar histórico de 6,20 reais, informou a autarquia em comunicado.

No leilão, o BC aceitou 22 propostas a uma taxa de 6,15 reais por dólar, entre às 12h17 e 12h22.

Mais cedo, a autarquia vendeu 1,272 bilhão de dólares à vista em outro leilão realizado durante a manhã, no que está sendo a quarta sessão consecutiva de intervenção no mercado de câmbio.

Desde quinta-feira, as vendas em leilões extraordinários do BC, incluindo de dólares à vista e de linha (com compromisso de recompra), já somam mais de 12,75 bilhões de dólares.

A sessão de quinta teve dois leilões de linha, com uma venda total de 4 bilhões de dólares, enquanto o pregão de sexta incluiu uma venda de 845 milhões de dólares à vista.

Na segunda-feira, foram mais 3 bilhões de dólares em um novo leilão de linha e 1,627 bilhão de dólares à vista.

O BC não informou até o momento o motivo para a realização da operações, mas elas ocorrem em meio à crescente deterioração do real, com o dólar fechando a maior parte das sessões de dezembro acima de 6,00 reais devido aos temores do mercado com o cenário fiscal.

As atuações do BC têm fornecido pouco apoio à moeda brasileira, no entanto, apenas desacelerando as altas expressivas do dólar por instantes, com a divisa dos Estados Unidos normalmente retomando os fortes ganhos logo depois.

Após o leilão desta tarde, às 13h03, o dólar à vista desacelerava sua alta e subia 1,24%, a 6,1675 reais na venda, tendo anteriormente atingido a máxima do dia a 6,2092 reais (+1,92%).

(Por Fernando Cardoso)