Nova air fryer com ‘janelinha’ permite ver alimento sem abrir cesto

Eu sou do time dos que amam air fryer. Adoro a praticidade, a possibilidade de fazer "frituras"— que, na verdade, não são fritas—mais saudáveis e o fato do preparo dos alimentos ser realmente bem mais rápido do que em um forno convencional. Por isso, fiquei empolgada para testar o modelo Série 2000XL da Philips Walita, lançado há poucos meses.

Essa é uma fritadeira de gaveta e não é daquelas estilo forninho, sabe? A diferença é que tem uma 'janela' transparente que permite enxergar o seu interior. Outra novidade é o display digital com predefinições de preparos como batata frita, carne, frango, legumes e até bolo.

Ela tem 1.700W de potência, 6,2 litros de capacidade útil, e dá para ajustar a temperatura de 80 a 200°C. Também tem timer, desligamento automático e função de manter os pratos aquecidos.

O que eu gostei

Tem uma janela. Fiquei muito feliz ao saber que a Philips Walita lançou uma air fryer com 'janelinha' de vidro e iluminação interna. As concorrentes já haviam feito modelos com essas características, mas a marca é uma das pioneiras em air fryer no país e tem opções com ótima qualidade.

A janela transparente é boa porque permite que a gente acompanhe o cozimento dos alimentos sem precisar abrir a gaveta o tempo todo. O abre e fecha faz com que a temperatura caia, o que interfere na velocidade do preparo.

O cesto é bem grande e fácil de limpar. Não posso dizer que é o maior cesto do mundo, mas a sua capacidade é acima da média: 6,2 litros. Esse espacinho extra faz muita diferença quando precisamos cozinhar para mais gente. Ela também é fácil de limpar e tem poucas peças, sem muitos cantinhos para grudar sujeira. Tem um cesto inteiriço, com uma grade facilmente removível no fundo.

Não é uma air fryer gigante. Mesmo com uma boa capacidade interna, as dimensões totais da fritadeira não são muito grandes. Ainda é um eletroportátil que não rouba muito espaço na cozinha. A altura é de 30,8 cm, a largura é de 30,8 cm e a profundidade é de 40,3 cm.

Tem um enrolador de cabo. Preciso dizer que apesar desse detalhe mal ser mencionado por aí, eu o considero muito útil. Não sou uma pessoa, como a maioria, que deixa a fritadeira exposta na bancada o tempo todo. Sempre a guardo no armário e, poder organizar o fio, me ajuda muito, mesmo que pareça besteira.

Pontos de atenção

A potência não é a melhor. Outras fritadeiras da mesma marca têm potência melhor do que a Série 2000XL. Ela tem 1.700W, enquanto outros modelos têm 2.000W.

Design é mais do mesmo. A novidade no visual dela é o painel digital redondo e ele é bonito, mas eu sinto falta de mais criatividade no desenho do produto. Todas as air fryers são muito parecidas. A grande maioria é preta, às vezes é branca ou vermelha. Eu adoraria ver mais opções de cores e formas.

O que mudou para mim

A característica mais legal desse modelo é a janela e a luz interna para acompanhar o preparo. Foi uma boa sacada a Philips Walita tenha lançado a sua versão com essa característica.

O espaço do cesto também é excelente para caber mais comida. Mesmo em situações em que não quero encher tanto, isso acaba sendo útil. Afinal, quanto mais vazia estiver, mais o ar quente circula entre os itens, mais rápido é o preparo e mais crocante ficam os alimentos.

Para quem eu indico?

Indico a Série 2000XL principalmente para quem busca qualidade no desempenho, quer algo mais portátil, mas que caiba bastante comida e não quer gastar com os modelos mais caros disponíveis no mercado. É uma ótima opção para preparos com mais praticidade e rapidez, por conta da 'janelinha' e luz interna.

