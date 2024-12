Ações da China e de Hong Kong caem com decepção por falta de detalhes sobre estímulo

CINGAPURA (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong atingiram seu nível mais baixo em mais de uma semana nesta terça-feira uma vez que a falta de detalhes sobre os novos planos de estímulo de Pequim decepcionou os investidores.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,73%, registrando o fechamento mais baixo desde 29 de novembro depois de tocar a mínima intradia desde 5 de dezembro durante a sessão. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,48%, depois de atingir seu nível mais baixo desde 5 de dezembro no dia.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,26%, ajudado pelas montadoras e pelos produtos básicos de consumo, que ganharam 0,8% e 1%, respectivamente.

A Conferência Central de Trabalho Econômico da China repetiu na semana passada as promessas de apoiar o consumo e o crescimento, mas não compartilhou nenhum detalhe.

Os líderes da China concordaram em aumentar o déficit orçamentário para um recorde de 4% de seu Produto Interno Bruto no próximo ano, mantendo uma meta de crescimento econômico de cerca de 5%, informou a Reuters, citando duas pessoas com conhecimento do assunto.

Os investidores tendem a especular antes das reuniões oficiais e depois se desfazem suas posições, disse Steven Leung, diretor executivo da corretora UOB Kay Hian, em Hong Kong. Leung espera que o Hang Seng oscile em torno de 20.000 pontos até o final do ano.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,24%, a 39.364 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,48%, a 19.700 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,73%, a 3.361 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,26%, a 3.922 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,29%, a 2.456 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,10%, a 23.018 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,55%, a 3.799 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,78%, a 8.314 pontos.

(Reportagem de Tom Westbrook)