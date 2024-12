Ações caem e Dow Jones recua por 9ª sessão seguida antes de decisão de juros do Fed

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos recuaram nesta terça-feira e o índice Dow Jones caiu pela nona sessão consecutiva, com investidores operando com cautela antes do último anúncio de política monetária do Federal Reserve do ano na quarta-feira, depois que dados econômicos indicaram que os gastos dos consumidores norte-americanos seguem sólidos.

As vendas no varejo dos EUA aumentaram mais do que o esperado em novembro, impulsionadas em parte por uma aceleração nas compras de veículos motorizados, consistente com o forte impulso subjacente em uma economia resiliente.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,39%, para 6.050,55 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,33%, para 20.107,35 pontos. O Dow Jones caiu 0,62%, para 43.445,23 pontos.