Raquel Landim: 'E se Braga Netto falar? E se Braga Netto delatar?'

A colunista Raquel Landim disse que o inquérito que investiga a tentativa de golpe, ocorrida no fim do governo de Jair Bolsonaro (PL), ainda não foi concluído pela PF (Polícia Federal) e que a prisão do general Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil, leva pessoas a questionarem o que pode acontecer daqui para frente. A declaração da jornalista foi feita durante o UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (16).

E se Braga Neto falar? E se ele fizer uma delação premiada? Muita gente pode dizer assim: 'não, ele não vai fazer, ele vai fazer de jeito nenhum'. Mas muita gente dizia que o Maurício Cid também não faria uma delação premiada de jeito nenhum [e fez]. Então, tem pontos que a PF ainda está buscando elucidar. Portanto, esse inquérito não está concluído.

Raquel Landim, colunista do UOL

A PF (Polícia Federal) indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas no inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O ex-presidente é suspeito dos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de Direito e organização criminosa. Isso ocorreu após Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, assinar acordo de colaboração com a Justiça em 2023.

No sábado (14), o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e ex-candidato a vice de Jair Bolsonaro, foi preso em sua casa, em Copacabana, zona sul do Rio, sob a acusação de obstrução da Justiça. Ele é suspeito de ter coordenado o grupo que planejou a intervenção militar.

Ao Canal UOL, a colunista Andreza Matais também não descartou a possibilidade de uma eventual delação de Braga Netto.

Se falava muito do Cid, quando ele foi preso, que ele não faria delação, porque é militar, se fizesse delação seria considerado um traidor. E a gente viu o que aconteceu com o tempo. Ele acabou se dobrando e indo para o caminho da delação, que tem ajudado muito nas investigações.

A polícia concluiu as investigações com relação ao Braga Netto e apresentou suas conclusões no inquérito, o que não significa que ela não possa estar colhendo outros elementos de prova, porque o Cid continua fazendo a delação, tem outras pessoas envolvidas. Depois podem gerar novos filhotes de inquéritos, que é o que a gente costuma ver acontecer muito aqui na Polícia Federal.

Então, uma delação do Braga Neto eu não descartaria, porque o tempo de prisão, às vezes, por maior formação que a pessoa tenha... e outra coisa também, o Braga Neto pode se sentir abandonado pelos seus pares. Isso pode levar a pessoa a querer delatar e pode trazer todo mundo para dentro do processo. E o Braga Netto já foi totalmente abandonado.

Andreza Matais, colunista do UOL

PF investiga duas linhas de frente sobre tentativa golpe

A primeira foca na participação de militantes extremistas, apoiadores e financiadores dos ataques aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023.

A segunda linha de apuração mira políticos e aliados do ex-presidente Bolsonaro. Até o momento, os trabalhos resultaram na prisão de ex-assessores do ex-presidente, além de integrantes das Forças Armadas.

Antes da prisão de tenente-coronel Mauro Cid e de Braga Netto, outro general do Exército, três membros das Forças Especiais —conhecidos como "kids pretos"— e um policial federal foram detidos em novembro, sob a acusação de planejarem um golpe para impedir a posse de Lula e restringir o funcionamento do Poder Judiciário.

A operação que levou a essas prisões recebeu o nome de Operação Contragolpe e revelou o plano Punhal Verde e Amarelo, que previa assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

