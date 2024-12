Vendas no varejo de suco de laranja nos EUA disparam

Nova York, 16 - As vendas de suco de laranja no varejo dos Estados Unidos atingiram 24,68 milhões de galões no período de quatro semanas encerrado em 30 de novembro, de acordo com dados da Nielsen. O volume representa um aumento de cerca de 3 milhões de galões e leva as vendas de volta a um nível não visto desde março, disse a empresa.O aumento nas vendas ocorre enquanto os futuros de suco de laranja concentrado e congelado negociados em Nova York estão em níveis elevados. O contrato mais ativo atingiu um recorde de 522 cents por libra-peso no fim de novembro e permaneceu próximo a esse valor nas sessões recentes. Fonte: Dow Jones Newswires.