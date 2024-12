Veja previsão do tempo em SP para a última semana da primavera

A última semana da primavera será marcada por temperatura máxima abaixo dos 30ºC na cidade de São Paulo em praticamente todos os dias. Somente no sábado, 21, quando começa oficialmente o verão, a máxima deve ser de 31ºC, com previsão de chuva mais intensa.

Nesta segunda-feira, 16, a semana começou com sol entre nuvens. No fim do dia, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há condições para chuvas significativas. Os termômetros devem atingir até 29ºC.

Na terça-feira, 17, o sol aparece entre nuvens, mas os ventos que sopram do mar em direção à costa, devem amenizar as temperaturas na região de São Paulo, além de favorecer a ocorrência de chuvas isoladas principalmente entre o fim da tarde e o início da noite.

Veja a previsão para os próximos dias:

- Segunda-feira: entre 20ºC e 29ºC;

- Terça-feira: entre 18ºC e 27ºC;

- Quarta-feira: entre 18ºC e 27ºC;

- Quinta-feira: entre 18ºC e 31ºC;

- Sexta-feira: entre 21ºC e 29ºC;

- Sábado: entre 20ºC e 27ºC.