Unimed demite funcionário que fez comentário racista no X

A Unimed demitiu um funcionário que fez comentários racistas em um debate no X (antigo Twitter).

O que aconteceu

Em um debate sobre futebol, um homem chamado Arthur Henrique ofendeu um internauta que o respondeu. "Meu emprego está garantido e eu continuo ganhando muito bem. Como eu falei lá no outro comentário, faz eu perder meu emprego aí se você é bom mesmo, seu orangotango tupiniquim".

Em sua conta, Henrique se descrevia como "mineiro, adepto do futebol bonito e colaborador administrativo na Unimed-BH". O perfil foi excluído após a forte repercussão da postagem.

No domingo (15), a situação chegou ao conhecimento da Unimed, que publicou uma nota repudiando o ocorrido. "A Unimed-BH não compactua, sob nenhuma circunstância, com qualquer forma de discriminação e preconceito. Estamos cientes do caso envolvendo um de nossos colaboradores e informamos que todas as medidas cabíveis serão tomadas".

Nesta segunda-feira (16), a empresa anunciou a demissão do funcionário em nova nota. "A cooperativa lamenta o ocorrido e informa que o colaborador não faz mais parte do seu quadro de profissionais".

A Unimed-BH repudia qualquer atitude ou comportamento que demonstre preconceito, seja de raça, gênero, orientação sexual, idade, classe social ou qualquer outra forma de discriminação.

Unimed, em nota publicada no X

Henrique apagou suas redes sociais após o ocorrido e não foi possível fazer contato para saber o que ele irá fazer agora. O espaço segue aberto para manifestação.